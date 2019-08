Sadu tonne heitgaase paiskus õhku keskkonna nimel 

New York Post kirjutas, et keskkonnateemade kõrval jõuti laagris kõnelda ka inimõigustest ja sotsiaalmeediast ning kuulata Coldplay kontserti. Kogu lõbu maksis kokku vähemalt 20 miljonit dollarit (tuba Verdura hotellis läheb maksma mitte vähem kui 922 dollarit), kuid kuulsusi laagrisse kutsunud Google'i omanikele Larry Page'ile ja Sergey Brinile on see muidugi tühine summa.