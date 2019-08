VAAT KUS LOPS: riik hakkab ostutoetusega soetatud elektriautosid jälgima GPSiga 

Keskkonnaministeerium avalikustas ostutoetuse saamisel kehtivat nõuet, et toetusega soetatud elektriauto peab nelja aastaga läbima 80 000 kilomeetrit ning sellest vähemalt 80% Eestis, kirjutab auto.geenius.ee .

Sellest tulenevalt tekkis mitmetel elektriauto huvilistel küsimus, kuidas kavatseb riik kontrollida, et sõidetud kilomeetritest suurem enamik oleks läbitud Eestis. Selgub, et selleks on riigil kavas kõigile ostutoetusega soetatud autodele paigaldada GPS-seade, mis hakkavad autosid jälgima.