Politsei otsib pealtnägijat: kes sõitis rattaga otsa 6aastasele lapsele?

Eeldatav liiklusõnnetuse põhjustaja on noormees, kel oli peas must nokamüts, seljas must dressipluus, jalas tumedamat värvi lühikesed püksid. Ta sõitis tumedat värvi jalgrattaga.

„Sõita lapsele otsa ja lahkuda sündmuskohalt, pakkumata abi silmnähtavate vigastustega kannatanule, on väga näotu tegu. Mitte kellelgi ei ole nii kiire, et sellises olukorras niimoodi käituda,“ sõnas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariipolitseinik Hannes Ploompuu.

Tänavu on toimunud jalgratturite osalusel 142 liiklusõnnetust, milles on hukkunud kaks kaks jalgratturit. Vigastada on saanud 138 jalgratturit. Jalakäijatega on toimunud sel aastal 168 liiklusõnnetust, milles on hukkunud üheksa inimest. Nende hulgas üks laps. Kannatada sai 167 inimest, kellest 34 olid lapsed vanuses kuni 15 aastat.