Liikluseksperdid on eriarvamusel, kus elektritõukerattaga sõita tohib 

"Kõik sõidukid, mis liiguvad ikkagi mootori jõul, on tegelikult sõidukid, mis ei ole mitte jalakäija abivahendid, vaid neid tuleb käsitleda siis kas pisimopeedi või mopeedina," vahendab ERR-i uudisteportaal liiklusjuristi selgitust.

PPA patrullitalitluse juht Varno Rein nõustub, et elektritõukeratastel on mõningad pisimopeedidele sarnased tunnused, kuid leiab, et nendega liiklejate sõiduteele ajamine oleks ohtlik.