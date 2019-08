Kohus mõistis peksja vangi: mees tagus laevareisija oimetuks, üht ohvrit ründas pudrunuiaga 

Aleksei kasutas eelmise aasta 23. novembri öösel Stockholmist Tallinnasse sõitnud laevas vägivalda kolme inimese kallal. Ta peksis ohvreid rusikate ja jalgadega kehasse ning näkku. Üht inimest tagus ta nii, et too kaotas teadvuse.

Tänavu 23. jaanuari õhtul tegutses Aleksei Tartus. Nimelt lõi ta korteriukse avanud inimesele vähemalt viiel korral puidust pudrunuiaga vastu pead. Kannatanu sai põrutushaavad.

Tartu maakohus mõistis Alekseile kaheaastase vangistuse, millest koheselt kuulub ärakandmisele viis kuud vangistust, ülejäänud vangistus on tingimisi.