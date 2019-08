Eesti uudised Roolis avatud hernekaun põhjustas avarii: juht sõitis teelt välja, iroonilisel kombel hernepõllule Siim Randla , täna, 08:47 Jaga: M

ÕNNELIK ÕNNETUS: Olgu see õnnelik õnnetus mäluvärskenduseks, et iga autojuhi töö on auto juhtimine – silmad sõiduteel ja käed kindlalt roolil, soovitab politsei. Foto: Lõuna prefektuur Facebook

Viljandimaal võttis naisautojuht roolikeeramise kõrval lisaülesandeks hernekauna avamise, kuid kaotas sõiduki üle kontrolli ja paiskus teelt välja – iroonilisel kombel hernepõllule.