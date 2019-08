VEINI-EUROOPA HINGAB KERGENDATULT: eestlaste ettepanek veiniaktsiisi tõsta kukkus läbi 

Euroopa Nõukogus olid Eesti algatatud direktiivi vastu sõdisid kõige kirglikumalt Hispaania, Portugal ja Itaalia, kirjutab veiniteemaliste uudiste sait winenews.it. Prantsusmaa jäi pisut kompromissialtimale seisukohale. Prantsuse tervishoiuminister Bruno Le Maire (kes varasemalt töötanud ka põllumajandusministrina) sõnas, et ehkki ettepanek on rahvatervise seisukohast ning alkoholismi vastu võitlemisel küll mõistlik, võib see ohustada Prantsuse ja kogu Euroopa veiniturgu.