KOHUTAV! Omavahel võidu kükitanud teismelised sattusid eluohtlikku olukorda 

19aastane Xiao Tang esitas sõbrannale väljakutse teha videokõne vahendusel 1000-küki-challenge, et näha, kumb neist kauem suurele koormusele vastu peab. Kumbki tüdruk ei tahtnud alistuda ja nii tegid nad lühikese aja jooksul üle 1000 küki.

Järgmisel hommikul ärkas Xiao suurtes valudes. "Mu jalad polnud mitte ainult kanged, vaid ma ei suutnud neid isegi kõverdada. Seejärel märkasin vannitoas, et mu uriin on pruunika värvusega," kirjeldas Xiao, et midagi oli väga valesti.