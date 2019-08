POOLSALAJA: Eesti rajab koos naabritega Vilniusesse uut luurekeskust 

Viimasel ajal Venemaalt tulevad signaalid on leedukad murelikuks teinud. Kremli kõneisikud ja erinevad Venemaa ametnikud on avaldanud arvamust nagu oleks osad praegusest Leedust olnud põlised Venemaa alad, mis lihtsalt Nõukogude Liidu aegadel Balti riigiga liideti: Tegelikult peaksid need kuuluma aga Venemaale. Kui see narratiiv tuttav tundub, siis seetõttu, et nõnda võttis idanaaber väevõimuga Ukrainalt endale Krimmi poolsaare, kirjutab The Economist.

Võrrelda Ukrainat ja Baltikumi on siiski kohatu. Esimeses suutsid Vene propagandaüksused kultiveerida sügava usaldamatustunde riigivõimu vastu, Baltikumis näitavad küsitlused aga, et valdav enamus potentsiaalselt venemeelsetest elanikest mõistavad tegelikult, et nende elu on parem Eestis, Lätis või Leedus, mitte Putini Venemaal.

Keskmine palk Venemaal on madalam, kui babuška pension Eestis, kasutatakse artiklis president Toomas Hendrik Ilvese tehtud võrdlust.

Venelased oskavad aga mässama saada ka neid kohalikke elanikke, kes oma olemuselt ei pruugiks tingimata venemeelsed olla. Näiteks Ida-Ukrainas on Vene sõjaväeluure ehk GRU pakkunud kohalikele kriminaalidele positsioone tulevases maavalitsuses. Baltikumis üritatakse värvata inimesi, kes käivad üle piiri bensiini ja sigarette ostmas või lasvastatakse inimesi kuritegudes süüdi ja pakutakse spioonitööd vastutasuks vabaduse eest. See viimane on viis, kuidas riigireetur Deniss Metsavas ta enda sõnul Venemaa kasuks tööle värvati.

Kokku on Baltikumis Econimisti väitel näpud sees vähemalt kahel Vene välisluureorganisatsioonil.