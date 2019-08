Raevunud lapsevanemad ajasid Tallinki lasteetenduse esineja laval nutma! 

Kolmapäeva õhtul leidis Tallinki laeva Europa pardal aset kahetsusväärne eksitus, kirjutab Ilta-Sanomat. Ristluslaeva infolehel seisis, et lastele mõeldud teadusteemaline Heureka etendus algab kell 19.30. Tegelikult siiski kell 19.00. Keegi töötajatest märkas viga ning lasi kõlaritest kuulutada, et etendus toimub pool tundi varem.

Ehkki Tallink vabandab reisijate ees, et arusaamatus pahameelt tekitas, mõistab ettevõte hukka süütu esineja sõimamise. „Kaebused oleks võinud edastada laeva meeskonnale,“ sõnab Tallinki esindaja Katri Link. „Kahjuks on vahel nii, et vigu juhtub ja selle eest me palume vabandust. Me siiski üritasime reisijaid ajamuutusest teavitada.“ Ta lisab, et teadaannet oli kuulda kõikjal, isegi laeva liftides.