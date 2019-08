REKORDAASTA: Saksamaal on tollitöötajad tänavu avastanud juba üle seitsme tonni kokaiini

Hamburgi sadamas juba juuli keskel leitud 4,5 tonni kokaiini väärtus tänavakaubanduses on umbes üks miljard dollarit. Uruguayst tulnud laev pidi Hamburgist edasi sõitma Belgiasse Antwerpeni sadamasse.

Spordikottides olnud kokaiinipakid. Foto: AP/Scanpix

Saksa tolli kinnitusel kogu leitud kokaiin hävitati. Tegemist on seni suurima Saksamaal avastatud kokaiinikogusega. Mullu avastasid tollitöötajad Hamburgi sadamas kokku 3,8 tonni kokaiini.

Põhja-Saksa Ringhäälingu (NDR) andmetel leidis Hamburgi toll juuli lõpus veel teise suure kokaiinipartii. Seekord avastati Brasiiliast Rio Grandest tulnud kaubalaevast tubaka alt 1,5 tonni kokaiini. Ka see partii pidi minema Antwerpenisse.

Hamburgi sadamast käib aastas läbi 9 miljonit merekonteinerit. Kokaiini on varem leitud ka banaanide ja kohviubade alla peidetuna.

Väga suuri kokaiinipartiisid leitakse ka mujal Lääne-Euroopas. Ametlikel andmetel avastati mullu Hollandi, Belgia, Prantsusmaa ja Hispaania sadamates kokku 90 tonni kokaiini.