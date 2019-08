VÕISTLUSTE KÜÜSIS! Nördinud elanikud: kas korraldajad mõtlevad, et siin elavad vaid asotsiaalid, keda pole vaja linna lasta? 

„Mul pole midagi selle vastu, kui on laulupeorongkäik. See on kord nelja aasta tagant pool päeva ja terve Eesti rahva sündmus, aga mingid sportlased? Jooksevad asfaldil, lõhuvad liigeseid ja hingavad kütuseaure sisse. Milleks? Tehku sporti looduses, kui tahavad. Lisaks panevad nad kaheks terveks päevaks liikluse seisma,“ ärritub Kopli elanik Triinu. „Kui nad trammi ka seisma panevad, on ikka suur jama majas, terve linnaosa on keskusest lihtsalt ära lõigatud.“