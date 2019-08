KOLMAS POOLAEG | Hannes Anier: karjääri rasketel perioodidel oli venna toetus väga oluline 

Henri Anieri noorema venna karjäär on kulgenud üsna omapärast rada. Päris noore mehena murdis ta Flora põhikoosseisu ja kolis peagi Taani kõrgliigas mängivasse Odensesse. Pärast seda on Hannes mänginud veel Aue Erzgebirges, jälle Floras, Thistedis ja Tallinna Kalevis.

Kogu Anieri karjääri on saatnud erinevad vigastused ja tagasilöögid, kuid ründaja jätkab endiselt suure motivatsiooniga end tõestada. Pikas ja põhjalikus intervjuus tunnistas Hannes, et rasketel perioodidel oli venna toetus tema jaoks väga oluline. "Henri on samad asjad läbi teinud ja adub kõige paremini vigastusega kaasnevat valu. Saame neist asjadest rääkida ja teineteisele toetust pakkuda," ütles ta.