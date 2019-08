Siseministeerium lahkub maksumaksjate liidust, kuna seal ei tegelda elanike turvatundega 

„Siseministeerium koos allasutustega seisab selle eest, et iga Eesti elanik tunneks, et tal on siin turvaline elada ning Eesti piir ja riigikord oleks hoitud. Kuna maksupoliitika kujundamine ei ole siseministeeriumi põhiline tegevusvaldkond, palume lõpetada siseministeeriumi liikmelisus “ kirjutatakse avalduses.

Siseministeeriumi pressiesindaja Pia Kuusiku sõnul astus ministeerium maksumaksjate liitu, et saada finants- ja palgaarvestuse kohta maksualast teavet. „Välja astumise põhjuseks on asjaolu, et siseministeeriumi valitsemisala finants-, palga- ja personaliarvestus toimub täna hoopis riigi tugiteenuste keskuses, mis on ühtlasi ka kompetentsikeskuseks ministeeriumi valitsemisalas tehtavate kuludega seonduvate maksuküsimuste lahendamisel,“ selgitas Kuusik.