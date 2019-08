TOP 5 | Mida ütles Ratas Helmele? 

Kui õiguslikku vastutust toidumessi külastustena vormistatud puhkusereiside eest ei kaasne Kadri Simsonile seetõttu, et ta maksis oma osaluse eest ise, siis mida arvata sellest, et soojamaareisi ajal töölt puudutud päevade põhjenduseks märkis riigikogu liige haiguse? Sisepoliitikast taandujale valija enam hinnangut anda ei saa, küll aga on kodumaal selliste küsimuste kerkimise järel eurovolinikuks pürgijal raskem tõestada, et Brüsselisse saadetakse tõepoolest prillikivi.