Juhtkiri | Valmis olla liikluskaoseks 

Tõsi, tänases lehes sportlastega kurjustajad saavad lähtuda vaid eelmise aasta kogemusest, kui raudmehed vallutasid pealinna esimest korda. Võib vaid loota, et tänavu on mullustest vigadest õpitud ja tagantjärele ei pea enam kuulma, kuidas paljusid linnaelanike muresid saanuks vältida pelgalt parema teavitusega. Näiteks on 46 000-le võistlustrassi ääres elavale elanikule jõudnud liiklusinfo postkasti, lisaks on tänavail liiklusreguleerijad. Üldine soovitus on aga varuda sihtkohta jõudmiseks tavapärasest rohkem aega.