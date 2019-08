Kas eestlased vedasid Helsingis narkolaborit? Kahtlases korteris kärgatas plahvatus 

Helsingis Laajasalos asuvas korteris toimus eile plahvatus. Selle täpne põhjus on veel uurimise all – räägitakse gaasiõnnetusest – kuid samas majas elava ja Õhtulehe poole pöördunud eestlanna sõnul olid korteris elanud mehed juba ammu kahtlased. „Nad sõitsid Eesti numbrimärke kandvate uhkete BMWde ja Volvodega,“ jutustab riigisektoris töötav Maie (nimi muudetud). „Alati, kui hommikul tööle läksin, istusid nad seal rõdu peal. Ning kui õhtul tagasi tulin, oli samamoodi. Mis tööd nad tegid, ei tea.“

Maie kahtlusi toitis juba varem tema lemmikloom, tšau-tšau tõugu koer. Tõug on tuntud oma meelemürkide peale terava nina poolest ning alati pesuruumis käies loom ärritus. „Mõtlesin küll alguses, et see on sellest, et üks vanainimene tegi kogu aeg suitsu,“ ütleb Maie.