Seisukoht | Sellest kohvikust seal maailma lõpus 

Öeldakse, et surm on kurb ja lõplik.

Öeldakse ka, et surm on samm edasi, järgmisesse ellu, kõrgemale tasandile.

Öeldakse veel, et surm ja sünd on sama. Laps tuleb ilmale läbi tunneli, mille lõpus on valgus. Just nagu kirjeldatakse surma. Äkki see polegi surm, vaid sünd?