Siiri Laidla | Kuked ja kajakad 

Olen tartlane, täpsemalt annelinlane. Elan siin juba kolmkümmend aastat. Algselt kõledate majamürakatega asustatud peaaegu et tühermaast on saanud mõnus, rahulik, südalinnamelust ja pidevast liiklusmürast prii elupaik paljudele. Siin on hea lastel mängida, koeraomanikel ja pensionäridel jalutada. Ent selle paiga võlud on avastanud ka kajakad. Need suured, majesteetlikud veelinnud, kes kiljudes saadavad lahkuvaid laevu merele. Kuid Annelinnas merd ei ole. Miks on kajakad oma loomuliku elupaiga hüljanud?

Paguluses linnupojad

Jah, nüüd tuleks laulda: „Kajakast teeme katusele kuke“. Kevadest saati hüüavad kajakad meid ärkvele. Majakatustel on need kavalpead leidnud nutika, turvalise pesapaiga. Nüüd, kus hallisulelised pojad juba täismehemõõtu, kuid titele omaselt abitud, on lausa hale vaadata, kuidas mõni neist maad mööda ukerdab ja haledalt piiksudes emmet appi hüüab. Ja emmed on varmad oma lapsukesi kaitsma, kollased nokad piigina löögivalmis. Mõned inimesed olevat poegi kaitsvailt kajakatelt ka „füüsilise märkuse“ saanud. Huvi pärast uurisin veidi Vikipeediat, seal leidub värvikaid näiteid, mis korduvad igal suvel. Kajakad pole vallutamas ainult Tartut, vaid ka teisi linnu.

On inimesi, keda linnastunud kajakad tõsiselt häirivad. Nad nõuavad lindude hävitamist, mõni ekstremist tegeleb lausa omakohtuga. Leidub neidki, kelle meelest toovad valged linnud kivikarpide vahele hoopis vaheldust ja elurikkust. Mina olen kolmandat sorti: mind ajendavad mere kutse unustanud kajakad laiemalt mõtteid mõlgutama.

Need hallikirja kajakapojad on tegelikult immigrandid. Pagulased, kui soovite. Immigrandid vastu oma tahtmist. Nad toodi ilmale mitte kusagil kajakalaiul, vaid kõrghoone katusel. Nad peavad nüüd oludega kohanema. Võime neile algul kaasa tunda, aidata, kuid mingil hetkel käib krõks ja hakkame neid vihkama. Sellised ülbed tulnukad! Mingu sinna, kust nad tulid! S*ttavad siin meie autosid, ei hooli meie kommetest, tiirutavad prügikastide ümbruses, levitades vastikuid haigusi. Paljunevad. Ülbitsevad.

Ülestunnistuse korras – olen Annelinna asukana selle algaastatel niimoodi mõelnud ka kohalikest venelastest. Praegu pole mul küll ühtki halba kogemust ega seika esile tuua, mis põhjustaks nende halvustamist. Vastupidi: tunnen mitut vene inimest, näiteks koeraomanikke, kellega on tore vestelda. Üritan oma roostes vene keelt kasutada, tema aga räägib minuga püüdlikult eesti keeles. Vahest olengi selline rahumeelne? Jah, küllap sedagi. Ka kajakate probleem läheb ju mööda. Küll nad sügise poole jälle mere kutsele järgnevad.

Kodumetsas pole ruumi