Tiina Tuum | Appi, loomad elutoas ehk Kuuldus pesukarust Kalamajas 

Sarnane efekt on ka metsikul elusloodusel linnas või alevis – erakordne, hirmutav, turvalisust löögi alla panev ja kõiki puudutav. Vajutab alla nii hirmu kui ka empaatia nupud meie hinges. Sest keda meist poleks lapsepõlves õpetatud kaasa tundma väetile linnukesele või loomakesele, kes kindlasti vajab meie abi. Või vajaksime abi hoopis me ise?

Sotsiaalmeedias kulutulena levinud video kopraonust (või -tädist) Pärnumaal töötas just empaatial. Sest tubli loomake tegi, mida ta ikka teeb, ehk et hööveldas hammastega puid ja üks neist kukkus talle pähe. Juba oli mu käsi haaramas telefoni ja valimas 112, kuid siis meenus mulle, et video on ilmselt mitme päeva tagune ja tubli pioneerina koprale appi tormamine ei toimiks.

Hiiumaa libahunt või lihtsalt hunt?

Talvel tundus, et koeri kimbutavad hundid on saanud juba igapäevaseks teemaks. Aga kui Tahkuna kandis Hiiumaal ründab öisel ajal oma õnnetut koera tuppa laskma rutanud naist kodumaja uksel mingi elukas, kes ta näo katki rebib, siis tõusevad ohuandurid küll lakke. See võib ju puudutada mindki!

Ja siis saab sõna terve pilv looma- ja looduskaitsjaid, kes asuvad arutama, et kas tegu on marutaudis hundiga või mitte. Või on suisa tegu inimsööja-hundiga, sest miks peaks metsloom, kes jälitab saaki, ründama inimest tema eluruumi uksel?

Ilmselgelt saab see olla vaid kuri naaber, kes on võtnud libahundi kuju. Mis siis, kui üks looduskaitsja väidab, et tegu ei saa olla hundiga, ja teine, et see on kindlasti hunt? Kas siis kõik suvehiidlased pakivad asjad ning loodavad, et keegi neid ründama ei asu?

Kaks Vene karu ja maailmakuulus hunt