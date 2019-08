ILMAPROGNOOS: nädalavahetus tuleb võrdlemisi kuiv, aga järgmise nädalaga saabuvad vihmahood 

Laupäeval sajab mõnes kohas hoovihma, suurem on võimalus Eesti idaservas. Põhjakaare tuul päeva peale veidi tugevneb. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 7–8 kraadini, rannikul on kuni 15 kraadi, päeval 14–17 ja kus kogu päeva kuiva peab, seal tõuseb 19 kraadini.



Pühapäeval kandub põhjakaarest jahedust juurde ja selles õhumassis on ka niiskust. Üle Eesti liikuvaist pilvedest tuleb siin-seal üürikesi sajuhooge. Põhjakaare tuul on lõunani võrdlemisi nõrk, õhtupoolikul pisut tugevneb. Õhutemperatuur öösel 4–9, rannikul kuni 15, päeval 13–14 kraadist vihmahoogude all 17–18 kraadini kuivemates paikades.



Esmaspäeval on sajuvõimalus väike. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 5 kraadi ümbrusse, rannikul on kuni 14, päeval tõuseb 16–21 kraadini.



Teisipäeval on hoovihma tõenäosus suurem eelkõige saartel, Pärnumaal ja Eesti lõunaservas. Tuul puhub läänekaarest ja on enamasti nõrk, üksnes Soome lahel on pisut tugevam. Õhutemperatuur öösel 8–13, päeval 18–23 kraadi.



Kolmapäeva päevasel ajal on soodsad tingimused pilvede arenguks. Öösel ja ennelõunal on vihma võimalus väiksem, pealelõunal aga tuleb hoovihmaga arvestada. Tuul on valdavalt läänekaarest ja võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur öösel 8–13, rannikul paar-kolm kraadi enam, päeval 20–23 kraadi, sajuhoogude all paar kraadi vähem.



Neljapäeval ja reedel jääb Läänemere idarannik kõrg- ja madalrõhuala piirimaile. Üle Eesti liigub hoogsajupilvi. Uue nädala edenedes täpsustame, kas sajuhooge on ükskuid või laialdaselt. Tuul jääb võrdlemisi nõrgaks. Õhutemperatuur on öösiti 7–12, rannikul kuni 15, päeval 18–23 kraadi.