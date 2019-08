OHTLIK OLUKORD: tänasest muutus kehtetuks keskmaa-tuumajõudude piiramise leping

Tekkinud olukorda kommenteeris ka Eesti välisminister Urmas Reinsalu:

„Täna jõustub Ameerika Ühendriikide otsus keskmaa-tuumajõudude piiramise (INF – Intermediate-Range Nuclear Forces) lepingust välja astuda vastuseks Venemaa poolsele lepingu rikkumisele ning soovimatusele lepingu täitmise juurde naasta.



Venemaa on INF leppega keelatud relvasüsteeme arendanud, testinud ja kasutusele võtnud, USA otsus lahkuda lepingust vastusena Venemaa pikaajalisele lepingu rikkumisele on põhjendatud ja õigustatud. Venemaa jättis kasutamata pakutud võimaluse naasta lepingu täitmise juurde möödunud kuue kuu jooksul ja pole üles näidanud tahet lõpetada lepingu rikkumine tulevikus.



Rahvusvahelise julgeoleku ja relvastuskontrolli küsimustes on kohustustest kinnipidamine eriti tähtis. Leping ei täida oma eesmärki, kui üks osapool keeldub seda täitmast, vaid kahjustab seda poolt, kes endale võetud kohustusi ühepoolselt täidab, vastastikuse usalduse ja julgeoleku tugevdamise asemel. Venemaa keskmaaraketid on tõsiseks ohuks Euro-Atlandi piirkonna julgeolekule. NATO on hinnanud olukorda ning võtab kasutusele meetmeid tasakaalustamaks Venemaa keskmaarakettidest tulenevat mõju NATO kaitsevõimele.”