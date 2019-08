POODIDE NÕKSUD: kuidas meelitada eestlasi kilekottidest loobuma 

2019. aasta algusest jõustunud pakendiseaduse kohaselt ei tohi poed enam tasuta õhukesi kilekotte jagada, välja arvatud puu- ja juurviljade pakendamiseks. Paljud Eesti poeketid on läbi viinud mitmeid muudatusi kilekottide tarbimise vähendamiseks, näiteks tõstnud nende hinda või pakkunud välja muust materjalist kotte. Millised meetodid on olnud kõige tõhusamad?

Tõsisem arutelu kilekottide kasutamise piiramise üle algas Eestis 2015. aastal, ent reaalsete sammudeni on läinud aega. Suurtest poekettidest oli Rimi üks esimesi, kes muutis õhukesed kilekotid tasuliseks ka puu- ja juurviljaletis. Lisaks õhukeste kilekottide tasustamisele kergitas poekett suurte ostukottide hinda kuni 25 sendini.

Rimi avalike suhete spetsialist Katrin Bats kinnitab: "Tulemused näitasid, et kõrgema kilekotihinna pärast klient Rimisse tulemata ei jätnud. Kaupluste kogumüük ning kliendiarv püsis stabiilsena. Mõnevõrra kõikus alguses küll kilekottide müük, ent kuu lõpuks taastus seegi. Ehk siis, seesugune hinnatõus väga paljusid kilekotist loobuma siiski ei pane. Väikeseid kilekotte osteti kokku kuu jooksul enam kui pool miljonit. Võimalik, et mõned jätsid ka selle eest näiteks iseteeninduskassas siiski tasumata. Varasemad õhukeste kottide tellimised kaupluste poolt on olnud suurusjärgus paar miljonit tükki."

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido toob välja: "2016. aasta oktoobris võtsime kassade juurest ära õhukesed kilekotid, veel aasta enne seda, kui seda seadusega nõudma hakati. Selle tulemusel vähenes õhukeste kilekottide kasutus meie kaupluses umbes poole võrra. Paberkottide hind on Coopi kauplustes odavam kui suurtel kilekottidel ning müügile oleme toonud mitmeid võrkkotte, mida kasutada puu- ja juurvilja ostmisel. Selle suve algusest oleme kaupluste siseraadiotes pööranud inimeste tähelepanu kilekottide mõistlikule kasutamisele ning näiteks tänavu juulis on õhukesi kilekotte kasutatud 10% vähem, kui möödunud aastal samal ajal. Praegu ei rutta me kõiki kilekotte tasuliseks muutma, kuid samas ei välista, et teeme seda tulevikus."

Prisma pole veel vastu võtnud otsust õhukeste kilekottide tasuliseks muutmise kohta. Prisma sortimendidirektor Pille Raaliste sõnab: "Pakume klientidele erinevaid korduvkasutatavaid alternatiive puu- ja juurviljaosakonnas ja suuname nii tarbijaid õhukeste kilekottide kasutamisest loobuma. Lisaks praegustele korduvkasutatavatele kottidele hakkame augusti keskel avatavas Vanalinna Prismas testima tasuta paberkottide pakkumist puu- ja juurviljade pakendamiseks."

Maxima Eesti turundusdirektor Janne Laik märgib kilekottide kohta: "Meil ei ole praegu plaane nende kottide tasuliseks muutmist, kuna see tähendaks tarbijale täiendavat maksu isegi sundostude puhul. Siiski oleme klientidele pakkunud ka korduvkasutavaid poekotte. On ka oluline, et inimeste teadlikkus kasvaks, ning oma ostukäitumises mõeldakse sellele, et tarbida jätkusuutlikult ning ilma raiskamata. Viimase paari aasta jooksul on selliste kottide kasutamine mitu korda kahanenud. Kauplustes on märgata, et inimesed tõesti kasutavad neid pakendeid vaid juhul, kui see on tõesti vajalik. "

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski kinnitab: "Selveril ei ole plaanis hakata õhukesi kilekotte maksustama. Kilekottide tasuliseks muutmisel puudub efekt nende kasutussagedusele. Kõlavate kampaaniakorras tehtavate eksperimentide asemel on kliendi- ja loodussõbralikum pakkuda kaupluses mitmeid erinevaid alternatiive kauba pakkimiseks. Selveri puu- ja juurviljaosakonnas on aastaid müügil biolagunevad kilekotid. Selle aasta lõpuks on meil plaanis kile hulka üle keti biolagunevate materjalide kasutuselevõtuga vähendada. Suurem eesmärk on ühekordsed kilekotid kauplusest kaotada ja asendada need loodussõbralike alternatiividega."