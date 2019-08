Alaksandr Lukašenka jääb Valgevene presidendiks surmani

Käesoleva kuu lõpus 65aastaseks saav Alaksandr (Aljaksandr) Lukašenka on Valgevene esimene ja siiamaani ainus president ning räägitakse, et ta võib jääda ka Valgevene viimaseks presidendiks. Teda on valitud riiki juhtima viiel korral ja ta on juba teatanud, et ka 2020. aasta valimistel kandideerib ta uuesti.