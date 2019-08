Riik on hädas sadade loovutatud korteritega 

ERRi uudisportaal kirjutas, et probleem on suurim kahaneva rahvastikuga piirkondades, suur osa loovutaud korteritest asub Ida-Virumaal.

Rahandusministeeriumi riigivara osakonna projektijuht Dmitri Moskovtsev ütles, et praeguse seisuga on kõige rohkem kortereid loovutatud Kohtla-Järvel – 157, Teisel kohal on Kiviõli linn, kus on riigile loovutatud 22 korteriomandit.