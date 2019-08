Ametiühingud: riik ei tohiks Eesti Postist dividende välja võtta 

Eesti side- ja teenindustöötajate ametiühingute liit ja Eesti transpordi- ja teetöötajate ametiühing on valitsusliikmetele saatnud kirja sooviga arutada Eesti Posti olukorda ja tulevikku. „Ametiühingud ei anna hinnangut juhtimiskvaliteedi või otsuste õigsuse üle, vaid juhivad riigi kui omaniku tähelepanu, et postiteenuse kvaliteet on väga suures osas seotud töötajate motiveeritusega,“ märgitakse kirjas.