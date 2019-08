HIV levik on Eestis langustrendis, kõige rohkem nakatuvad üle 30aastased 

„Aasta jooksul on HIV levik Eestis vähenenud, perearstid teevad üha rohkem HIV-teste, samuti on paranenud kiirtestimise võimalused. Haigusega elavatele inimestele on võimaldatud kõige kaasaegsemad raviskeemid ning paranenud on juhtumikorraldusteenuse kättesaadavus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Viimastel aastatel HIV ennetusse ja ravivõimaluste laiendamisse panustatud lisaraha on aidanud haiguse levikut pidurdada, kuid tegevuskavas seatud eesmärgini jõudmiseks peame järjepidevate tegevustega jätkama.“