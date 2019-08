ETTEVAATUST! Levib petuskeem, mis röövib Elisa klientide raha 

Elisa ei ole küsitlust kellelegi saatnud ning tegu on petuskeemiga, mille puhul on kasutatud Elisa logo ja sümboolikat. Üleskutses õhutatakse inimesi vastama küsimustikule, mille täitmisel on võimalus võita auhindu, näiteks Apple iPhone XS ja Samsung Galaxy S10 telefone ja Apple Airpods kõrvaklappe. Üleskutsed on saabunud domeenilt worldvictory.zone ning kirjutatud nii eesti kui ka inglise keeles.

Kindlasti ei tohiks sellele teavitusele reageerida, enda andmeid edastada ega küsimustele vastata!

Foto: Elisa

Tänaseks on teada ka juhtum, kus Elisa klient taolise petuskeemi ohvriks langes. Juulis sai klient teavituse Elisa logo ja sümboolikaga lehelt. Veebilehel paluti sisestada pangakonto ja -kaardinumber, mida inimene ka heausklikult tegi. Klient pöördus Elisasse ning andis teada, et tema kontolt on raha maha võetud. Teavitasime klienti, et tegu on petuskeemiga ja kinnitasime, et ettevõte pole sellist auhinnamängu korraldanud.

Kui krediitkaardi andmed on lekkinud, on soovitatav selle pangakaardi teenuseid piirata või need hoopis sulgeda. Seda saab teha kas ise mobiili- või internetipangas või enda pangateenuse pakkuja abiga. Kliendid, kes on pettuse õnge sattunud ning rahalist kahju kannatanud, võiksid pöörduda politseisse.