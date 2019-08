Eesti uudised Malis haavata saanud Eesti kaitseväelane: plahvatus lõi kuulivesti seljas täitsa sassi! Jaan Väljaots , täna, 22:00 Jaga: M

GALERII

Nooremveebel Aigar Mätlik Foto: Kaitsevägi

Käib pauk. Esimene moment sa ei näe mitte midagi. Lähevad mõned sekundid ja siis hakkab tolm hajuma. Need sekundid kulgevad nagu igavik, kuni hakkad jälle ümbritsevast aru saama – aga see pole enam sama koht, kus sa olid enne. Kogu maailm su ümber on muutunud.