MIS TOIMUB? Ehitusmehed piiluvad tuppa ja üritavad heausklikelt inimestelt raha välja petta 

Tallinnas, Tartus ja mujalgi Eesti suuremates linnades võib peaasjalikult just suviti kohata kahtlasi välismaalasi, kes on ennast sisse seadnud mõne kaubanduskeskuse parklas. Vahel soovivad nad pettuse kaudu saada teie käest kurtidele annetusi, teine kord jällegi müüvad nad potte ja panne. Kogu nende tegevus on aga ääretult pealetükkiv.