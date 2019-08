PÕNEV! Vaata, kui suure summa eest eestlased lotot mängivad ja palju sellest võitudeks läheb 

Aruandest selgub, et 2018. aastal mängis loteriid 424 406 inimest, mida on 17 920 inimese võrra vähem aasta varasemast. Samuti langes ka kiirloterii mängijate arv, keda oli võrreldes 2017. aastaga 6,3% vähem.

Samas tõdeb Eesti Loto aruandes ka, et keskmine ost mängija kohta kasvas 5,4%, mis viitab lotomängijate arvu vähenemisele, mis on toimunud eeskätt väiksema ostujõuga inimeste arvelt. Ettevõte kirjutab, et teisalt need, kes mängivad, soovivad panustada suuremaid summasid.