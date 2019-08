Kiri | Kas oleme Rail Balticu osas lätlastest targemad? 

Sel suvel on Läti ajakirjanikud liikunud Riias ja Riia ümbruses mööda Rail Balticu trassi lausa kilomeetri haaval. Kogu trassi enda ehitamiseks võiks vahest isegi plaanitud 5,8 miljardist jätkuda, kuid euroopa nõuetega trass on täis tunneleid-ülekäike, mis kõik tulevad projekteerida-ehitada – senistest ei sobi Riias mitte ükski! Palju elutähtsaid ehitisi tuleb lammutada ning uuesti rajada jne. Nii kujunebki tasapisi trassi hind. Sel talvel väitiski Läti transpordiminister Tālis Linkaits, et Rail Balticu ehitamine läheb oluliselt kallimaks ja võtab palju enam aega. Minister vist teab, mida räägib! Või ei tea see lätlane midagi – pikendagem trassi veel 100 km – tunneli kaudu Helsingisse? Sellestki räägitakse-kirjutatakse meil lausa tõsise näoga. Raha „kinkivat“ ju Hiina. Küsigem – miks?

Meie mõtlemisvabas ühiskonnas ei suuda (loe – ei viitsi) enam keegi teha vahet tõel ja mõttetusel. Sest mõttetus on n-ö originaalne ja uudne. Meenutame, kuis ca 25 aastat tagasi hakati „uuendama“ Eesti kooli. Noored ametnikud ja nn teadlasedki tulid tõsiteaduse vaatevinklist välja mõttetute, ent uute ideedega. Mõtlesime toona, et see on nali. Tegemist on vaid demokraatia lastehaigusega, kus igal inimesel on õigus oma arvamusele, aga arukus ja teadus panevad end lõpuks ikka maksma. Eksisime – labaselt toodigi koolidesse nn uus õpikäsitus (ehk lõhuti teaduslikul didaktikal põhinev õpetussüsteem, kus oli nõukogulik vaid osa ainete sisu). Rumalusele vastu seisjad oli „vanamoodsad“, neile suleti aastateks ka vaba ajakirjandus. Peeter Kreitzbergi lahkumine tegi uuendajatele kõik teed valla. Nüüd oleme lõhkise küna ees ja vastutajaid pole.

Sellega tuleb leppida, midagi muuta on hilja, arvab rahvas (küsitletavad) Rail Balticust, kusjuures ühtmoodi nii alg- kui ka kõrgharidusega inimesed. Aga akadeemikud? Ei ole hilja – alaku see trass Riiast! Kahju tuleb mõistagi kanda, kuid see saab olema palju-palju väiksem praegu ees ootavast. Me ei mõtle juba ammu enam peremeestena, pigem sulaste-popsidena.