Tenerifel redutanud Eesti poksijat süüdistatakse Soome korgijoogiga varustamises 

Soome turule mõeldud 410 liitrist GBList oleks jätkunud narkojoobeks 512 000 inimesele ehk pea kõigile Helsingi elanikele. Tegemist on suurima GHB lähteaine kogusega, mis on Eestis kunagi avastatud. Rahvakeeli korgijoogiks hüütav GHB on tuntud ka vägistamisdroogina, sest mõjub inimesele uinutavalt ja muudab ta liikumisvõimetuks.