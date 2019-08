Juhtkiri | Läti aktsiisilangus viib Eesti ostja jälle piiri taha? 

Nüüd tulebki jälgida, kas Lõuna-Eesti kaupmeeste rõõm, et Eesti külamees on piiri taga käimise asemel hakanud jälle kodumaalt viina ostma, ei jää üürikeseks. Hinnaargument on kaalukas, kui Eestis saab pooleliitrise viina kätte kuue euroga, lätlaste juurest pärast nende aktsiisilangust aga juba 4,5 euro eest. Kaotust lõunapiiril ei pruugi tasakaalustada ka vahepeal Tallinna tagasi tulnud Soome alkoholiturist, sest Läti värske aktsiisilangus meelitab magnetina ka põhjanaabreid.

Rõõmu tundmine alkoholiaktsiisi laekumise tõusu üle on kahe otsaga asi. Kui riigieelarve peaks tõesti lisaraha saama, siis kõrist alla kallatav kange alkohol kajastub kõige otsesemal kujul nii rahva tervisenäitajates kui ka sotsiaalsete probleemidena. Roolijoodikud ja perevägivalla kasv on lõiv, mida peame maksma riiklikult stimuleeritud alkoholitarbimise tõusu eest. Ses valguses on kahju, et aktsiisikokkuleppest lätlastega pole asja saanud, kui lähtuda eeldusest, et esikohal on ikkagi riiklik mure rahva tervise pärast. See, et õllehind pole kuigipalju langenud ning languse arvelt kosutab end kaupmees või tootja, on tervishoiu seisukohalt ju isegi hea uudis.