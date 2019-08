Seisukoht | Eesti film ei peagi hea olema 

Eestlased on teinud väga palju halbu filme. Mõttetu on neid siin nimetama hakata, sest enne lõppu jõudmist läheks issanda päike looja, ajalehe ruum täis, Tallinn saaks valmis jne. Aga Eesti film ei peagi hea olema selleks, et see tekitaks lõbusaid emotsioone. Et see leiaks oma koha meie konnatiigi popkultuuris.