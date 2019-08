Häiritud lugeja: noor naine kannab tänaval toasusse 

„Istun Kalamajas ja oota ühistransporti, kui minust möödub noor naine, kes tõmbab tähelepanu leopardimustriliste retuusidega, aga see pole veel tegelikult midagi. Palju huvitavam on see, et tal on jalas sussid! No täiesti reaalsed toasussid! Korraks kahtlustasin, et äkki ma näen unes seda,“ kirjutas Õhtulehele 22aastane Anna.

„Mulle meeldivad moes veidrused ja kiiksud, aga tänavale sussi sahistama minna – kas see on uus moeröögatus?! Võibolla väga mugav, aga minu jaoks on see küll liig. Nagu ei läheks ma kunagi välja katkiste riietega, siis kindlasti ei sobi avalikult liikuda ka sussides. Miks peaks üks noor neiu tänaval sussi sahistades ringi liikuma?! Korraks kahtlustasin, et äkki ta on midagi tarbinud ja seetõttu unustanud, aga ta nägi üldiselt ikka normaalne välja. Ma ei saa lihtsalt mõttest lahti, milleks need sussid...“

„Ma ei olnud sugugi ainus, kes seda märkas. Minu kõrval istus koolipoiss, kes ütles kuuldavalt: „Eriti normaalne.“ Samas tööl seda arutades selgus, et ka teised kolleegid on märganud sussides tänaval liikuvaid inimesi. Ma tunnistan ausalt, et tegin sellest nähtusest ka pilti, aga ei tahaks selle naise isikut avalikkuse ette tuua. Aga teiste arvamusi tahaksin küll kuulda- on see ikka okei?!“