Kanaaridel käinud turist tõi Eestisse ohtliku viiruse

„Tomati keerdlehisuse New Delhi viirus on Euroopa riikidesse jõudnud hiljuti, see on Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitse Organisatsiooni (EPPO) hoiatusnimekirjas, et juhtida tähelepanu võimalikule ohule,“ selgitas põllumajandusameti kommunikatsiooninõunik Annika Kubja, millega ohtliku haiguse näol tegu on.