Reportaaž Toompealt: Ratase ajamata habe ja Helme päevitunud jume ehk Kuidas näidati, et kõik on parimas korras Viljar Voog , täna, 16:29

METT MOKALE: Koalitsioonipartnerid kiitsid valitsuse pressikonverentsil meeleldi teineteist. Foto: Viljar Voog

Küll see ajakirjandus on valitsuse suunal ikka vaenulik, muudkui kirjutab erinevatest tülidest, Jüri Ratase vabandustest ja poliitintriigidest. Tegelikult on kõik korras nagu Norras – seda demonstreeriti, et mitte öelda lausa etendati, neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, kus üksteise võidu kollegidele verbaalselt pai tehti.