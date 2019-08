Mees sai teada, et ema surnukeha müüdi maha ja sõjavägi lasi selle õhku! 

Viis aastat tagasi lahkus siitilmast Jim Staufferi kallis ema Doris, kes põdes Alzheimeri tõbe. Kes on kunagi pidanud dementse vanainimese eest hoolitsema, see teab, kui kohutavalt raske see hooldaja jaoks on. Jim veetis ema viimased eluaastad tema eest hoolt kandes. Kui ema suri, annetas Jim lahkunu põrmu – vähemalt enda arvates – teadustöö tegemiseks, spetsiaalselt lootes, et ehk aitab ema uurimine leida ravi või leevendust just Alzheimeri käes kannatavatele patsientidele.