Kuumem seks trimmis tupelihastega! 

Tupekuulid arendati 20. sajandi keskel Dr. Arnold Kegeli poolt põiepidamatuse raviks. Testgrupis olnud naised tõid välja üllatava kõrvalnähu, et tänu Kegeli harjutustele muutusid nende orgasmid võimsamaks ja sagedasemaks. Lähemal uurimisel selgus, et lisaks vaagnapõhja lihastele treenisid kuulid ka häbemeluu-õndraluulihast (PC- pubococcygeus), mis on üks oluline nii-öelda orgasmilihastest. Kui sind huvitab, kus see täpselt on, siis proovi poole pissimise pealt lõpetada. Need lihased, millega sa lõpetad, ongi PC-lihased. Toonuses PC avab naistele täiesti uue naudingute maailma. Vormist väljas PC-d peetakse aga üheks intiimpiirkonna tundetuse põhjuseks.

Seega on tupekuulidel tegelikult äärmiselt oluline roll heas suguelus. Kõige tähtsam on see, et need tõstavad tundlikkust ja intensiivistavad orgasme. Tihedam tupp pakub ka partnerile võimsamat naudingut!