VIDEO | Vene Instagrami-kaunitari mõrtsukas tunnistas teo üles 

Maksin Garejev (33) tunnistas BBC Newsi teatel, et ta lõi sotsiaalmeediakaunitari noaga vähemalt viis korda kaela ja rindu. Ema-isa leidsid suure jälgijaskonnaga Karaglanova surnukeha eelmisel reedel tema Moskva üürikorteri esikus kohvrisse topituna. Vanemad olid sattunud ärevusse, kui nad nahaarsti ametit pidava Jekaterinaga mitu päeva kontakti polnud saanud.

Garejevil oli enda sõnul olnud Karaglanovaga intiimsuhe. Ta rääkis politseinikele, et oli neiule kallale tunginud, kuna too oli teda korduvalt solvanud ja aladanud. Garejev oli enda sõnul andnud Karaglanovale raha iga kord, kui nad kohtusid. Ent viimasel kokkusaamisel oli neiu hakanud teda pilkama. "Ta ütles, et ma olen inetu ja isegi ilulõikusest poleks kasu." Garejevi väitel öelnud Jekaterina: mees peab aasta aega raha koguma, enne kui nad uuesti kohtuda saavad. "Ma ei talunud seda," lisas Garejev.