Jüri Ratas mõistis büroos purjutamise hukka, süüdi jäänud nõunik vabandab kõigi ees

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil kommenteeris peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas juhtunut hukkamõistvalt. „Vastav ametnik on selle kohta seletuskirja kirjutanud. Kas ta jätkab tööd, selle üle otsustab kontori peasekretär. Mina seda igatahes heaks ei kiida.“

„Me kõik olime pruukinud alkoholi, kuid meedias kõlanud väidet mõnuainete

kohta ei saa ma kinnitada. Külalistel oli kaasas konjak, mida büroos kohvi kõrvale tarbisime. Mulle teadaolevalt ei olnud nendest keegi meie erakonna liige. Mõne aja pärast palusin külalistel lahkuda. Koosviibimise lõppemise

kellaaega ma ei fikseerinud,“ kirjutas ametnik, tunnistas, et on sellega erakonna mainet kahjustanud ja kinnitas, et tulevikus midagi taolist ei juhtu.