Mart Soidro | Eesti iseseisvuse taastamisest. Vol 2 

Kõik sai alguse siseministri õnnitluskirjast Suurbritannia uuele peaministrile Boris Johnsonile, kus EKRE esimees lubas muu hulgas jagada kogemusi, „mida Ida-Euroopal on pakkuda oma suveräänsuse taastamisel.” Milliseid kogemusi Helme silmas pidas? Enda või teiste omi? Kui sellise õnnitluse saatnuks EKRE auesimees, poleks ma kõssanudki – Arnold Rüütel ju teab, kuidas ühes liidus toimetada ja sealt sobival hetkel välja astuda. Mart Helme oskustes, kes 80ndate teisel poolel tegeles põllumajandusega ja elas küllaltki eraklikku elu, ma selles nii kindel ei ole.

„Mina mässasin nõukogude võimu vastu rahulikult /- - -/ Mina olen alati olnud dissident, aga see ei tähenda, et ma oleksin pidanud jätma oma loomad ja kasvuhooned hooldamata ja minema lippu lehvitama,” tunnistab Helme intervjuus Eesti Päevalehele (31.06.2019).

Dissidendid polnud nahahoidjad

Vahemärkusena olgu öeldud, et Mart Helmest ei tee dissidenti tõsiasi, et ta murrangulistel aastatel oma kodutalus – ülekantud tähenduses! – oinaga tõtt vaatas. Dissidendid ei olnud nahahoidjad, vaid vastupanuvõitlejad – Mart Niklus, Enn Tarto, Jüri Kukk, Lagle Parek, Arvo Pesti, Heiki Ahonen, Tiit Madisson ja Viktor Niitsoo virelesid vangilaagrites ajal, mil Helme ajakirjas Pioneer toimetas. Dissidendid asusid rahvusliku kaitserinde eesliinil, tõmmates endale teadlikult vastaste kõige ägedama tule. Nende võitluse varjus said tagapool olevad maailmaparandajad kergemalt ja vabamalt hingata.

Aga Helme polnud ka mingi maailmaparandaja. Talle ei tehtud ettepanekut „40 kirjale” alla kirjutada, kuigi temavanuseid kultuuritegelasi, kes selle pöördumisega liitusid, oli küllaga (Tõnu Kaljuste, Kersti Kreismann, Andres Langemets, Mati Sirkel, Juhan Viiding). Aga see pole Helme süü.

Liigume ajas edasi. Mart Helme tunnistab intervjuus, et ta ei ole massiinimene ja ei käinud seetõttu ka massiüritustel. Olgu selle hüsteeriaga nagu oli, nüüdseks on Helme sellest kartusest üle saanud ning vähemasti kord aastas tõrvikurongkäigul kolonni peas. Aga see selleks.

Tegelikult oli 80ndate teisel poolel ja 90ndate alguses ka teisi vorme, kuidas iseseisvuse taastamisele kaasa aidata. Näiteks kuuluda Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Gruppi (MRP-AEG), kus oli vaid 18 liiget ja kus massipsühhoosist ei saanud juttugi olla. Hirvepargi miitingul osales Helme esimest korda vist alles eelmisel aastal, kuigi koos käiakse juba 1987. aastast alates. Rahvuslikud aated on Mart Helmele alati olnud kallid, ometi ei saanud temast ka Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) liiget. Liigne tagasihoidlikus? Pigem ettenägelikkus!