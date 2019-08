ARMUKOLMNURK ELVAS: neiu andis endise tüdruksõbra uuele poisile nuga 

Kuna tegu on napilt täisealisteks saavate inimestega, siis on loos nimed muudetud, kuid kogu tüli algas juba 2018. suve lõpust. Suveromanss Gerli ja Eeva vahel hakkas triivima lõpu poole, sest Gerli hakkas Eevat kahtlustama uutes huvides, kuid see ei mahtunud Gerlile hinge. Esmalt hakkas ta ühe sõnavahetuse aegu endist armastatud kägistama ja võttis ära tema telefoni. Selline käitumine jätkus ka järgnevatel kuudel – ikka kätega kallale ja telefoni kallale. Gerli oli tugevat kasvu, tegeles spordiga, tema oli ilmselgelt selles paaris tugevam pool.