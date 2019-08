Naise käed-jalad tuli amputeerida koerasüljest saadud nakkuse tõttu

"Väga raske oli teada saada, et nad olid sunnitud mu jalad ja käsivarred amputeerima ..." võitleb naine intervjuus pisaratega. "Sellega on väga raske toime tulla." Abikaasa kannab Marie eest liigutavalt hoolt. Naine ütleb, et paranemine on pikk teekond, kuid tal on toeks pere.