GALERII | ÄRA JOO PLASTI! Vaata, kuidas saab oma veepudeliga maailma päästa 

"Stockmann on viimase aasta jooksul teinud mitmeid samme plastiktoodete kasutamise vähendamiseks. Üheks neist on kilekottide tasuliseks muutmine, mille tulemusena vähenes nende kasutamine poole võrra," rääkis Stockmanni kaubamaja direktor Marge Türner neljapäeval toimunud plastivastase kampaania avaüritusel.

Sel puhul Tallinna kesklinna Stockmanni kaubamajja kogunenud huvilised said disainida isiklikud veepudelid ja täita need kraaniveega.

Kampaania “Ära joo plasti. Sina vastutad!” avaüritus. Foto: Rauno Vahtre

Kampaania peakorraldaja, keskkonnateadlikke noori ühendava JCI GO Koja president Janet Väärtnõu tõi välja: „Alates 2000. aastast on maailmas toodetud sama palju plastikut kui kõikidel eelnevatel aastatel kokku. Sellest kolmandik on lekkinud loodusesse, kus see saastab vett, mida me joome, ja õhku, mida hingame."