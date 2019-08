Elutempo on kiire, aga tahaks hästi süüa – kolm perenaist räägivad oma kogemusest! 

Vaadates Blå Bandi riisiroa pakendit, meenusid mulle kõik need kiirnuudlid ja kiirsöögid, mida olen üldiselt püüdnud vältida. Kuna sõbranna seda mulle soovitas, otsustasin siiski võimaluse anda. Pealegi tõi sõbranna välja, et Blå Bandi tooted ei sisalda maitsetugevdajaid ning säilivad kaua just loomulike koostisosade tõttu.

Mina ja sõbranna oleme selles osas sarnased, et elutempo on üsna kiire. Samas oleme mõlemad pereinimesed ning tahaks ikka kodustele midagi paremat pakkuda kui makaronid viineritega. Ja tõepoolest – kui see riisiroog valmis sai, jäi mulje, et olen selle kallal vähemalt tunni vaeva näinud! Mis oli aga tõde? Hakkliha praadimiseks läks kümmekond minutit ning sama palju ülejäänud roa valmimiseks. Sealjuures ei olnud isegi vaja kogu aeg pliidi juures olla, midagi segada, tükeldada, peale määrida..

Ideaalne neile, kelle elutempo on kiire, kuid soovivad täisväärtuslikult ja hästi süüa!

Heilika (23): maitseainete tasakaal on juba alguses paigas!

Armastan toiduga eksperimenteerida ning proovida uusi põnevaid maitseid. Täna sattus kätte Blå Bandi Hawaii riisiroog. Toit sai kiirelt valmis, nagu möödaminnes. Huvitav kontrast, sest on päevi, kus ma veedan pliidi ees vaaritades lausa poolteist tundi.

Maitse oli väga hea, mõnusalt vürtsikas (aga mitte liiga palju). Tundus justkui oleksin näinud palju vaeva selle toidu tegemisel, kuid tegelikult lisasin lihtsalt pakendis oleva segu. Oluliseks plussiks on, et segu on juba eelmaitsestatud, nii et soola, pipra ja erinevate maitseainete tasakaalu leidmisega mässama ei pea. Ainus, mida teha vaja, on aeg-ajalt toitu segada.