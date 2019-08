VIDEO | Vastuoluline jutt valitsusest: kas riigireformiga kaasnevad koondamised või mitte?

Martin Helme Foto: Youtube/ValitsuseUudised

Rahandusminister Martin Helme sõnul läheneb ajakirjandus teemale vale nurga alt. „Ma ei jõua ära seletada, miks me seda tegime. Sellepärast, et eestlased ostsid alkoholi Lätist ja soomlased olid kadunud,“ rääkis ta. Ajakirjaniku väitele, et nüüd on hakatud Eestist rohkem alkoholi ostma, vastas Helme märkusega, et see ei pruugi tingimata tähendada suuremat alkoholi tarbimist. „Numbrid on tõesti kasvanud, aga see tähendab lihtsalt, et inimesed on hakanud alkoholi ostma siit. Se on muidugi küüniline, et me soomlaste tervise jätame Soome mureks ja võtame nende turistidelt raha vastu. Maksunumbrid näitavad igatahes positiivset trendi. Ma praegu veel ei kire, aga kui ka järgmisel nädalal on positiivne trend, siis võib öelda, et poliitiline otsus oli õigustatud.“