Kõik loomasõbrad oodatud! Tallinna loomade varjupaik tähistab nädalavahetusel kolmandat sünnipäeva 

Sünnipäeva puhul on varjupaik kokku pannud ka meelelahutusprogrammi. Kell 13:15-13:45 saab näha koerte agility sõud, 14:00-15:30 heategevuslikku näitussõud, kus osalevad nii varjupaiga tublimad koerad kui külalised väljaspoolt. Pärast seda lõigatakse lahti tort.

Ka lastele on mõeldud - toimub kassimänguasjade valmistamise töötuba, teha saab näomaalinguid ning kujundada portselanist enda lemmikule joogi-või sööginõu, lisaks saab joonistada!



Varjupaiga elanikud võtavad hea meelega vastu ka kingitusi: varjupaik palub soovijatel loomadele sünnipäeva puhul tulla kvaliteetset konserv- ja kuivtoitu, mis on mõeldud kassipoegadele või koertele.



Tallinna loomade varjupaiga aadress on Paljassaare tee 85.