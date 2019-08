KASULIK UNDAMINE: metsa eksinud seeneline päästeti politseisõiduki sireeni abil 

Kolmapäeva õhtupoolikul sai politsei teate, et Valga vallas eksis metsa 55aastane seeneline. Naine kirjeldas üksikasjalikult oma teekonda nii, et kohalikel politseinikel tekkis piisavalt hea ülevaade, kuhu appi minna. Ka positsioneeriti naise telefoni asukohta, ent see andis liigsuure otsinguala ning andis kord tulemuseks Valgamaa, siis juba Läti poole jäävad alad.

Valga politsei piirkonnavanem Kairi Ruus ütles, et igal hooajal saab politsei kümneid teateid, kuidas seenelised ja marjulised metsast väljumisel õiget teeotsa enam ei leia.

„Kui tekib kahtlus, et õige siht on kaduma läinud ja liikumissuunas enam kindel ei olda, tuleks sellest kohe politseile teada anda ning vältida kõrvalistel numbritel helistamist, et säästa oma telefoniakut. Vaid nii saame aegsasti reageerida, kaasata vajalikud abijõud ning aidata inimesed metsast välja veel enne, kui olud pimeda saabumisega raskemaks lähevad,“ sõnas Ruus.

Igal aastal käivitab politsei keskmiselt poolsada ressursimahukat otsinguoperatsiooni leidmaks neid, kes seeni või marju noppides ära eksivad.

Metsa minekut planeerides lähtuge eeldusest, et peate jääma sinna ööseks. See aitab teil paremini hinnata, mida peaksite metsa kaasa võtma. Eksimise korral aitavad need võtted ja vahendid teid kiiremini leida.

Teavitage alati lähedasi või naabreid, kuhu plaanite minna ja millal tagasi tulete

Kui lähedastel on ligipääs teie elukohale, jätke koju nähtavasse kohta ka teade, kuhu täpselt ja millal läksite

Riietuge vastavalt ilmastikule ning kandke võimalikult erksavärvilisi riideid

Kandke alati peakatet, pikki pükse ja pikkade varrukatega pluusi. Need aitavad nii putukahammustuste, päikese kui kriimustuste eest.

Võtke kaasa laetud akuga mobiiltelefon ning pange see suletavasse taskusse või nööriga kaela, kust see kaduma ei lähe

Võtke kaasa pisut söögi- ja joogitagavara (näiteks vesi, kommid, küpsised)

Kui kasutate ravimeid, võtke kaasa ravimid